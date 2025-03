Lanazione.it - Prato apre le porte. La festa di fine Ramadan nel cortile di una chiesa

Il Centro islamico bengalese dicelebrerà ladel, periodo di digiuno, nell’antico complesso di San Domenico, convento cristiano. Nella città più multiculturale d’Italia il dialogo è fatto di gesti importanti. "A– sono le parole del vescovo Giovanni Nerbini – convivono persone provenienti da tutto il mondo e di confessioni religiose diverse. La reciproca conoscenza e la collaborazione non solo sono auspicabili, ma necessarie per vivere una proficua convivenza". L’inedita accoglienza è stata accordata dalla Diocesi su richiesta della stessa comunità musulmana che stava cercando un luogo capiente in grado di ospitare i cinquecento partecipanti attesi per la preghiera. La Diocesi ha accolto la richiesta: non sarà utilizzata la, né ambienti dedicati al culto, che rimarranno a disposizione dei fedeli, ma ilinterno (in caso di pioggia sarà aperto l’antico refettorio dell’ex convento).