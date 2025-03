Puntomagazine.it - Pozzuoli, al via le istanze on-line per il contributo per l’autonoma sistemazione

: possibile presentare le domande da oggi alle 18:00Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a seguito dello sciame sismico che a partire dal 13 marzo 2025 ha interessato il comune di????????????? ??????? ??-???? ?????????? ??? ?’???????? ???????????? ??? ?????? ?? ????? ???? ??? ??:?? sarà possibile presentare istanza on-per ilPER L’ AUTONOMAtramite gli strumenti di identificazione digitale SPID o CIE, collegandosi al sito del Comune diall’indirizzo https://comune..na.it, nell’apposita sezione “on”, presente sulla homepage dello stesso, in alternativa, direttamente tramite il seguente link: https://portaleservizi.comune..na.it/portal/servizi/moduli/131/moduloSi precisa che:ilsarà riconosciuto ai destinatari di ordinanza di sgombero o di dichiarazione di inagibilità dell’immobile a seguito dello sciame sismico del 13 marzo 2025;l’erogazione deldecadrà al momento della dichiarazione di abitabilità dell’immobile o a data anticipata allo stato non ancora nota;ilsarà determinato in base alla composizione del nucleo familiare;ilpotrà essere erogato con cadenza mensile posticipata tramite bonifico bancario.