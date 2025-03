Ilrestodelcarlino.it - Poviglio, prelevano soldi con bancomat rubato

(Reggio Emilia), 28 marzo 2025 - E’ stata derubata del portafoglio che aveva nella borsa, mentre faceva spesa al Conad di. E poco dopo la vittima, una cinquantenne del paese, si è accorta che ilera stato usato per prelevare denaro per una somma di 600 euro. Grazie al sistema di video sorveglianza del supermercato e del postamat dell’Ufficio Postale dove è stato effettuato il prelievo, i carabinieri della caserma povigliese sono riusciti a risalire alle autrici del reato. Si tratta di due donne di origine bulgara, di 48 e 50 anni, domiciliate nel Bolognese. L’episodio risale alla fine di novembre. La donna ha raccontato ai carabinieri di essersi recata al supermercato per fare la spesa. Mentre si trovava nei pressi di un banco frigo, accanto a due donne sconosciute, ha momentaneamente lasciato incustodito il carrello.