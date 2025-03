Ilrestodelcarlino.it - Poste e Comune insieme contro le frodi

Cittadini di tutte le età sempre più vittime di truffe einformatiche: phishing, smishing e vishing sono solo le ultime arrivate e per contrastarleItaliane e ilhanno unito le forze organizzando ieri e oggi un’iniziativa di sensibilizzazione presso l’ufficio postale di Largo XXIV Maggio. L’evento, parte del progetto "Non sei solo:per la sicurezza" sviluppato in collaborazione con la Prefettura ha l’obiettivo di informare i cittadini sui rischi e fornire strumenti per proteggersi. Esperti diItaliane e della Polizia Locale hanno fornito informazioni dettagliate sui principali scenari di frode, sulle tecniche utilizzate dai truffatori e sulle migliori pratiche per proteggere i propri dati personali e finanziari. "L’informazione è il vero scudole", ha dichiarato Alessandra Mariotti, responsabile Fraud Management Centro Nord diItaliane - l’80% di quelle che osserviamo colpisce persone tra i 30 e i 50 anni, ma è fondamentale sensibilizzare tutte le fasce d’età".