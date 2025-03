Ilrestodelcarlino.it - Porchettiamo, grande festa per la regina dello street food

Se c'è un evento capace di esaltare la tradizione gastronomica italiana in tutta la sua bontà, quello è. Più che un festival, una vera e propria dichiarazione d'amore alla porchetta, uno dei cibi più gustosi, antichi e popolari del nostro Paese. L'appuntamento è a San Terenziano di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia, dove per tre giorni - 16, 17 e 18 maggio - la Piazza delle Porchette si trasformerà in un paradiso per gli amantinon è solo un festival, ma un viaggio sensoriale attraverso i sapori d'Italia, dall'Umbria alla Toscana, dal Lazio alle Marche, fino all'Emilia Romagna, la Calabria e la Sicilia. I migliori produttori di porchetta si daranno appuntamento per offrire le loro specialità in abbinamento a birre artigianali, selezionate da Fermento Birra, e ai vini della Strada del Sagrantino.