Lanazione.it - Pontassieve si trasforma: cantieri e investimenti per 30 milioni di euro

Leggi su Lanazione.it

di Leonardo BartolettiUna serie ditrasformeranno. In tutto - tra pubblici, privati, bandi Pnrr e fondi regionali - si tratta d’per circa trentadi. Gli interventi riguarderanno diverse aree strategiche, in particolare lungo via Aretina, dalla scuola Balducci fino a piazza della Stazione. Si tratta di lavori che cambieranno il volto della città. "Una primavera di– dice il sindaco Carlo Boni (in foto) - che sta già cambiando. Abbiamo presentato tutto questo ai cittadini con grande partecipazione dimostrata. È stata una serata dalla quale è emerso il quadro che disegna ladel futuro, che sta già prendendo forma, con servizi alla comunità". In un’assemblea pubblica, l’Amministrazione comunale ha infatti illustrato il quadro complessivo dei lavori.