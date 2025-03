Primacampania.it - Pomigliano d’Arco, cingalesi macellavano abusivamente cinghiali in un fabbricato: scoperti dalla Polizia Locale

– Maxi operazione delladove, nella giornata di ieri, gli agenti guidati dal colonnello Emiliano Nacar hanno fatto irruzione in undi via Miccoli. All’interno, quattro soggetti di origine srilankese stavano effettuando in modo abusivo la macellazione, lavorazione e confezionamento di.Una scena raccapricciante quella rinvenuta dagli agenti dellaMunicipale, che hanno proceduto al sequestro penale dell’intera struttura. Sul posto è intervenuto anche il distretto sanitario per accertare la tracciabilità degli animali. In attesa di chiarimenti, isono stati sottoposti a sequestro amministrativo e trasferiti in una cella frigorifera.Durante il controllo, gli agenti – coordinati sul campo anche dal Sottotenente D’Ambrosio – hanno sequestrato ulteriori locali e cantinole che erano statitrasformati in abitazioni, in violazione delle norme urbanistiche.