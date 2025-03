Lanazione.it - Polo del biometano. Capwatt investe 20 milioni: "Meno cattivi odori"

GROSSETO Verso un futuro migliore e forse senza. Ormai da tempo si parla disgradevoli in più parti della città che sono al centro del dibattito, tanto da far scendere i cittadini in piazza per protestare. Ieri c’è stato uno spiraglio che si é aperto.Italia, azienda leader nella produzione di energia elettrica, ha presentato il proprio progetto di riconversione degli impianti anella zona di Grosseto, con un investimento di circa 20di euro. L’azienda, che gestisce mille ettari agricoli in Maremma implementabili, ha acquisito recentemente quattro impianti nella zona, partecipando all’asta ministeriale del Gestore dei Servizi Energetici (Gse) per il revamping a. Con l’investimento di circa 20di euro,si prepara a fare di Grosseto undi eccellenza per la produzione di, con effetti positivi sull’ambiente e sull’economia locale.