Ilrestodelcarlino.it - Polizze sulle catastrofi. L’incubo dell’obbligo:: "Sarà un’altra batosta"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al 31 marzo manca pochissimo: da quella data scatterà l’obbligo per le aziende di assicurarsi contro lenaturali, e salgono le preoccupazioni del mondo delle imprese. A lanciare l’appello per il rinvio della norma, dopo che la stessa richiesta è arrivata da varie associazioni di categoria, è Legacoop Romagna per conto delle cooperative romagnole. "Il costo delleè infatti definito in base al rischio territoriale – si legge in una nota diffusa da Legacoop –, cosa che potrebbe penalizzare fortemente le aziende che operano in zone già duramente colpite da eventi catastrofali, come è il caso della Romagna". Secondo recenti studi, a parità di numero di addetti e di dimensioni, le imprese ubicate in zone considerate ad alto rischio potrebbero trovarsi a pagarefino a 3 o 4 volte superiori.