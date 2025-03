Lanazione.it - Poesia e trekking nella città del Genio

VINCI Tutto pronto al Teatro della Misericordia di Vinci per la tredicesima edizione de “La Veglia dei poeti“, atto conclusivo del calendario di iniziative dedicate alla Festa della. L’appuntamento è per domani sera alle 21.15 con i poeti di Vinci e del Montalbano che si ritroveranno per l’ormai tradizionale incontro all’insegna di tante storie di vita quotidiana in versi e musica. Il tema di quest’anno è “Sulle ali della“ e saranno 32 gli autori a partecipare con oltre settanta liriche. L’immagine che contraddistingue questa edizione è stata curata dall’artista empolese, Andrea Meini. L’organizzazione dell’evento, che gode del patrocinio del Comune, è stata curata dal Club per l’Unesco di Vinci, con la partecipazione della Misericordia, della Pro Loco di Vinci, nonché dell’associazione Orizzonti di Lamporecchio.