PlayStation ha creato un team dedicato alla preservazione la sua vasta libreria di videogiochi

ha formato ufficialmente undella suadi, una mossa strategica che mira a proteggere decenni di storia videoludica. Durante un interventoGame Developers Conference (GDC), Garrett Fredley, senior build engineer di Sony, ha rivelato che lui e altri due colleghi lavorano da anni su un progetto per catalogare e conservare i giochi sviluppati per le console. La loro missione è salvaguardare tutto: dalle versioni di lancio e pre-lancio dei titoli ai documenti di sviluppo, passando per immagini, materiali artistici e persino foto deidi creazione.Attualmente, ilha archiviato ben 650 terabyte di dati, corrispondenti a oltre 200 milioni di file. La portata di questo lavoro è immensa, specialmente considerando la complessità della conservazione digitale.