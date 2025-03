Game-experience.it - PlayStation ha chiuso Japan Studio perché “non voleva i giochi AA”, rivela Shuhei Yoshida

Leggi su Game-experience.it

La chiusura dida parte dinel 2021 ha lasciato l’amaro in bocca a molti fan, e oraha finalmente chiarito il motivo dietro questa decisione. In un’intervista tradotta da AV Watch,ha spiegato che Sonypuntare solo sudi grande impatto commerciale, escludendo i titoli AA. Questa scelta ha segnato un netto distacco dalla tradizione di, noto percreativi e sperimentali che hanno fatto la storia di.Sony ha deciso di focalizzarsi esclusivamente suAAA di grande successo, come God of War, Horizon, Ghost of Tsushima, The Last of Us e Spider-Man. Questa strategia, sebbene efficace dal punto di vista commerciale, ha ridotto lo spazio per queidi fascia intermedia che un tempo caratterizzavano il catalogo