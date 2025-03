Lanazione.it - Più raccolta differenziata e meno sprechi al mercato settimanale di Ponte Buggianese

Leggi su Lanazione.it

(Pistoia), 28 marzo 2025 – Aumentare la qualità e la quantità dellaeffettuata durante ildel venerdì in piazza IV Novembre, migliorare il decoro delle aree coinvolte e rendere più rapide le successive operazioni di pulizia. Questi gli obiettivi del protocollo d’intesa sull’Eco, siglato questa mattina da Alia Multiutility, dal Comune die dalle associazioni di categoria che rappresentano gli operatori del commercio su area pubblica, Confesercenti e Confcommercio. Alla firma del protocollo ha fatto seguito la distribuzione di materiale informativo fra i banchi delcentrale. Il progetto mira a promuovere attività di sensibilizzazione sull’importanza del decoro e del senso civico all’interno degli spazi pubblici, per invogliare comportamenti virtuosi che migliorino lae contribuiscano a diminuire il tempo e la forza lavoro necessari a ripulire le aree interessate dal, evitando l’abbandono e la dispersione di grandi quantità di blister e shopper in plastica.