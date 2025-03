Più "ombre" che "luci" nella storica telefonata

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 25 marzo all’interno della rubrica SpigolaturePrima domanda: ma quanto è durata, quanto lungo il tempo che ha visto Trump e Putin ognuno da un capo all’altro del telefono? Mosca e Washington non si trovano d’accordo: chi dice mezz’ora e chi due ore e mezzo, forse anche tre. Circostanza da considerare puramente senza significato e marginale? Oppure: davvero “de minimis non curat pretor?”. Così non dovrebbe essere vista la delicatezza e la complessita’ dei problemi aperti dal giorno in cui il Capo del Cremlino ha invaso l’Ucraina dando a questa violenta aggressione il nome di veloce “operazione speciale” da concludersi rapidamente in due-tre giorni (di “guerre lampo” Hitler si riteneva un collaudato specialista, ma poi i fatti lo hanno tragicamente travolto per fortuna di tutti noi).