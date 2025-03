Lanotiziagiornale.it - Più armi a Kiev e sanzioni a Mosca, dai Volenterosi la solita ricetta

Poco più di tre ore per ribadire che lealla Russia rimangono; che bisogna armare fino ai denti l’Ucraina; che si deve armare fino ai denti (e anche un po’ oltre) l’intera Europa. È l’esito (scontato) del summit dei “”, tenutosi ieri a Parigi, al quale partecipavano 29 Paesi, oltre alla Ue e alla Nato.Lealla Russia devono restareUn incontro – voluto da Francia e Gran Bretagna, al quale ha partecipato anche Giorgia Meloni – durante il quale è apparsa da subito chiara la determinazione a non transigere sullenei confronti di, perché i 29 paesi nutrono “dubbi” rispetto alla reale volontà della Russia di attuare il cessate il fuoco parziale concordato in Arabia Saudita. Come hanno dichiarato al termine del summit sia il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che il premier britannico Keir Starmer.