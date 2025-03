Pitbull a Focene ora è al canile della Muratella | l’appello per trovare i proprietari

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 28 marzo 2025 – E’ stato trasferito alilche ieri si aggirava per le strade di: fra i residenti c’era molta preoccupazione proprio perché non è la prima volta che dei cani, in particolare, siano stati trovati da soli lasciati liberi. Purtroppo ilin questione, ritrovato in via delle Fissurelle, è una femmina di circa due anni, non ha il microchip e ilha lanciato un appello (clicca qui) affinché possano essere rintracciati i padroni: è di taglia media e di color fulvo e bianco.Il cane era stato recuperato da una donna e dopo le segnalazioni, la polizia locale è intervenuta per portarla al. Ora prioritario è rintracciare i padroni per fare in modo che non resti ina lungo, o di essere lasciato solo in strada.