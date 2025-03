Ilrestodelcarlino.it - "Piscina pronta e all’avanguardia". Completato il cantiere dopo 6 anni

Il sindaco Dario Bernardi ha fatto da anfitrione (virtuale) per lacomunale: ha postato un video su Facebook che ha consentito ai portuensi di visionare in anteprima l’impianto natatorio che ha richiesto seidie due interruzioni prima di essere. "E’ un impianto molto bello – sottolinea felice il primo cittadino –dal punto di vista energetico, sicuro, molto luminoso, incentrato sul colore bianco". Le vasche sono salite da due a tre: quella grande da 25 metri e due più piccole, una per la riabilitazione e una di nuova realizzazione per l’acquafitness. Laè stata consegnata al nuovo gestore Service4Swim il 15 marzouna regolare assegnazione con bando di gara. "Il gestore – aggiunge – sta predisponendo tutto quello che serve per aprire il prima possibile: dal reclutamento del personale all’acquisto degli arredi.