Pirelli fumata nera Si cerca ancora una soluzione sui soci cinesi

“Il management dicontinuerà a lavorare per trovare unaper consentire allaetà di adeguarsi alle nuove normative sul mercato americano così come avviene in tutti i mercati in cui opera”. Lo ha dichiarato ieri Andrea Casaluci, amministratore delegato dell’azienda produttrice di pneumatici al termine del consiglio di amministrazione in cui è stato deciso di rinviare al 28 aprile le delibere della riunione dedicati ai conti ma e alla governance. Slittata anche l’assemblea al 12 giugno, anziché il 27 maggio come precedentemente previsto.A, dunque, serve tempo per trovare unail più possibile condivisa al nodo della governance, con la presenza diventata ingombrante di Sinochem,età statale cinese e maggior azionista con il 37%, che mette a rischio i piani di crescita del gruppo.