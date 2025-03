Juventusnews24.com - Pioli Juve si può fare: l’ex Milan fa parte di una short list. E se con Tudor sarà separazione… Le novità

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24si puòfadi una. E se conseparazione. Tutte lesulla panchina della prossima stagioneTra gli allenatori accostati allantus in questi ultimi giorni c’è anche il nome di Stefano, attualmente alla guida dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita.Il tecnico piace molto alla dirigenza, che continua a monitorarlo in unadi cui fannoanche Conte e Mancini. Nel contratto diè presente una clausola esercitabile fino al 30 luglio che permetterebbe di liberarsi dal tecnico pagando una penale e virare così su un nuovo profilo.Leggi suntusnews24.com