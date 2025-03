Ilrestodelcarlino.it - Pierina, dalle perizie sul cellulare di Manuela al destino di Louis: cosa succede ora

Rimini, 28 marzo 2025 - Quasi trenta ore in tre giorni. Una deposizione fiume resa in incidente probatorio daBianchi al gip Vinicio Cantarini (video) per cristallizzare l'ultima verità della nuora diPaganelli. Una verità che sarà decisiva in un modo o nell'altro per orientare la decisione del giudice in merito all'istanza di scarcerazione di Dassilva. I prossimi passi dell'inchiesta sono infatti le deposizione da parte della procura della memoria in opposizione sulla richiesta di scarcerazione, per cui il gip ha fissato il termine ultimo a martedì. Non solo.tecniche suldiPerché entro sabato prossimo tutte le parti avranno anche il tempo di depositare le proprie osservazioni sulla testimonianza fiume diBianchi (video), riferendosi appunto a tutti i punti toccati dalla donna nel corso dell'interrogatorio.