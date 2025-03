Anteprima24.it - Piedimonte Matese, De Luca: “Agricoltura aree interne, eccellenza e qualità”

Tempo di lettura: 3 minutiLe opportunità del Piano Olivicolo Regionale ideato dalla Coldiretti Campania e i finanziamenti regionali per la zootecnia dellesono state il filo conduttore dell’incontro fra il mondo agricolo e il Presidente della Regione Campania Vincenzo De. “Dobbiamo puntare sugli allevamenti dicome quello del suino di razza casertana e sulle produzioni come la melannurca per guadagnarci gli spazi necessari a creare economia per le nostre aziende. Anche l’olio è una grande opportunità e se i trenta milioni stanziati non dovessero bastare sono pronto ad aumentarli” fra gli obiettivi annunciati da De.Un vero e proprio evento che ha reso per una serail punto di riferimento del mondo agricolo regionale. Un migliaio le presenze al Cotton Club per scambiare opinioni ed ascoltare pareri autorevoli che hanno aperto la strada all’intervento del Governatore Vincenzo De