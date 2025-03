Ilrestodelcarlino.it - Piantiamo alberi nei parchi e vicino alle scuole

Promuoviamo un'iniziativa per sensibilizzare la società sul cambiamento climatico: piantarenellee neipubblici. Coinvolgiamo studenti e cittadini per creare spazi verdi e ridurre l'impatto ambientale. Un piccolo gesto per un futuro più sostenibile e consapevole. Raffaele Amendola