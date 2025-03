Dayitalianews.com - Pestato a sangue, muore dopo oltre tre mesi di ospedale. Le indagini delle forze dell’ordine sulla misteriosa aggressione subita da un uomo di 61 anni di Aprilia

Leggi su Dayitalianews.com

Un quadro clinico peggiorato e troppi interrogativi ancora senza rispostacento giorni di ricovero presso l’Santa Maria Goretti, undi 61è deceduto, lasciando dietro di sé un caso intricato che ora è al centro di una delicata indagine giudiziaria. Inizialmente, il suo ingresso inera stato giustificato come conseguenza di una caduta accidentale, ma la gravità e la natura dei traumi riscontrati dai sanitari hanno da subito generato forti perplessità.I dubbi sull’origineferiteLe lesioni riscontrate dai medici – per tipologia e distribuzione – sono apparse incoerenti con una semplice caduta dalle scale, facendo emergere il sospetto di un’. Sebbene la versione fornita all’arrivo inparlasse di un incidente domestico, alcune contusioni profonde e fratture multiple hanno indotto gli inquirenti ad avviare un’indagine autonoma per far luce su quanto realmente accaduto al 61enne nei giorni precedenti al ricovero.