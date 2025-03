Lortica.it - Pescara-Arezzo rinviata per maltempo

Leggi su Lortica.it

La partita traè stataa data da destinarsi a causa delche ha colpito la città abruzzese. Due le ipotesi per il recupero, entrambe infrasettimanali: il 9, il 16 o il 17 aprile.Le intense piogge delle ultime ore hanno colpito ampie zone di, La pioggia scesa copiosa nelle ultime ore ha generato allagamenti e problemi di viabilità intorno allo Stadio Adriatico Cornacchia, soprattutto nella zona sud, dove ci sono aree interdette a causa del rischio di caduta alberi. Il Comune, tramite un’ordinanza emessa questa mattina, ha vietato l’accesso alle aree golenali per motivi di sicurezza. Il fiumeha già superato gli argini in alcuni punti, seppur di pochi centimetri. La situazione resta delicata ma sotto controllo.La Prefettura ha esaminato tutte le possibili soluzioni, considerando anche il rischio legato alla rivalità tra le tifoserie, per cui la partita era stata classificata come a rischio dall’Osservatorio.