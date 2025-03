Ilgiorno.it - Perché un aereo privato ha sorvolato Milano decine di volte nella notte tra giovedì e venerdì?

, 28 marzo 2025 – Cosa faceva questaun Piper Cherokee Lance in volo sopra, dopo il decollo da Bergamo, condi evoluzioni secondo un asse nordovest – sudest? Se lo sono chiesto diverse persone, tra quelle che per passione monitorano in tempo reale le traiettorie e il traffico degli aerei in servizio sul nostro Paese attraverso servizi come Fligthradar24. Qualcuno ha anche postato i movimento del velivolo, unregistrato come I-DSKY, su social chiedendosi seil pilota non volesse andare a dormire. Insomma, in tempi di sospetti e allarmi, c’era spazio per i più fantasiosi complottismi. Ma la verità, che il Giorno ha ricostruito, è più semplice e fortunatamente meno allarmante. L’, un modello monomotore da sei posti, stava facendo un servizio di rilevamento immagini autorizzato.