Perché portare sul palco 102 donne che hanno cambiato la storia è un gesto politico contro "l'amnesia collettiva"

Chi si mette a cercare lechefatto la, “il problema è che poi le trova”. Sembra una battuta, ma non fa per niente ridere: per scovare i nomi tanto di protagoniste del passato, quanto di esperte da ospitare in tavole rotonde o convegni del presente, basta volerle trovare. Ad accogliere la sfida e rilanciarla ancora oltre è stata l’attrice e scrittrice Lella Costa: dal 2020 ha portato in scena le voci di un centinaio dinello spettacolo “Se non posso ballare non è la mia rivoluzione”, che ora diventa un libro per Solferino. Si racconta che la frase sia stata pronunciata da Emma Goldman nella Russia Bolscevica, morta nel 1940 poco dopo una conferenza e senza alcun video a testimoniarne la militanza fino all’ultimo respiro. E proprio quelle parole aprono un elenco di vite che ballano con Costa, sopra e sotto ildei teatri di tutta Italia: storie capaci di far cambiare il corso degli eventi collettivi, nomi chelasciato un segno e biografie riscoperte.