Perché mi fanno fuori in finale Grande Fratello Chiara l’ha confidato ai suoi amici in casa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tempo di ultime riflessioni prima delladel. Sconsolata, nelle scorse oreha rotto il silenzio davanti a Lorenzo e Zeudi e ha svelato per quale motivo non dovrebbe essere la finalista e quindi a prevalere dovrebbe essere Mariavittoria.Parole molto forti quelle di, che ha aperto una discussione nel pubblico del. Lei è convinta che non sarà una finalista del reality show di Canale 5è arrivata ad una conclusione negativa, che invece premierebbe la sua antagonista Mariavittoria.Leggi anche: “devo vincere io”., la confessione di Lorenzo alle amiche dellaconvinta: “non sarò finalista”non ha molti dubbi su ciò che accadrà alnell’ultima puntata del 31 marzo.