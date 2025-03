Ilfattoquotidiano.it - Perché le sofferenze del popolo palestinese non indignano a sufficienza la libera società civile europea?

di Francesco GrilloSi provi a cercare su Google qualche informazione sulle vittime del 7 ottobre: Hila, Naama, Daniel, Noa Argamani, solo per citare alcuni dei primi nomi in cui ci si imbatte nel web. Ciò che si osserva è la presenza di nomi, appunto, ma anche di volti, di storie e di testimonianze in prima persona. Le immagini di Noa, in particolare, non le dimentichiamo facilmente; una ragazza colpita e presa in ostaggio mentre stava ballando ad un rave ha toccato nel profondo l’immaginario dele libero mondo occidentale, forsesimbolo di un massacro compiuto da un altro mondo, quello di una civiltà barbara e arretrata, dove le donne non possono ancoramente ballare.Il 7 ottobre è un giorno che ha diritto alla memoria, la sofferenza delle sue vittime ha un nome e un volto, ma soprattutto ha la possibilità di esser raccontata, espressa in parole, parole che trovano ampio eco su molti giornali italiani e non.