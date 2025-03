Metropolitanmagazine.it - Perché l’Antitrust ha avviato un’istruttoria anche su Morellato?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

In questi giornista svolgendo parecchie indagini: è successocon Shiseido nelle scorse settimane. Ora, sotto il mirino dell’agenzia, c’è, noto marchio italiano di gioielli. Che in questi giorni ha visto sotto istruttoria per presunta violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Si tratta di un articolo che norma le condizioni commerciali che vietano ai propri distributori autorizzati la vendita dei prodotti del fornitore sui marketplace e sulle piattaforme terze.sotto il mirino delL’istruttoria arriva dopo cheavrebbe stipulato accordi di distribuzione selettiva. In questi accordi vieterebbe esplicitamente agli esercenti l’utilizzo dei marketplace per la vendita dei suoi prodotti. Di conseguenza si riserva l’utilizzo delle piattaforme digitali di vendita, quali store dedicati su marketplace come Amazon.