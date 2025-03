Milanotoday.it - Perché il Leoncavallo va salvato (e cosa potrebbe succedere ora)

Leggi su Milanotoday.it

La notizia è di pochissimi giorni fa: l'Associazione mamme antifasciste delha presentato al Comune di Milano una manifestazione d'interesse preliminare per l'eventuale concessione d'uso di un immobile in via San Dionigi. L'area, nelle immediate vicinanze di Porto di Mare, era stata.