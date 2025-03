Cultweb.it - Perché a volte ci si sveglia stanchi anche dopo 8 ore di sonno?

Leggi su Cultweb.it

Dormire 8 ore per notte è spesso considerato l’ideale per garantire un riposo rigenerante. Tuttavia, molte persone sino comunque affaticate, segno che la quantità dida sola non è sufficiente a determinare la qualità del riposo. Il riposo notturno, infatti, è suddiviso in cicli che comprendono diverse fasi, tra cui illeggero, ilprofondo e la fase REM. Se il ciclo viene interrotto frequentemente, il corpo non riesce a rigenerarsi adeguatamente, causando stzza al risveglio. Disturbi come l’insonnia, l’apnea notturna o il bruxismo possono compromettere la qualità delsenza che la persona ne sia consapevole.donna che dorme (fonte: Unsplash)Un altro elemento cruciale è il ritmo circadiano, l’orologio biologico” interno che regola il ciclo-veglia. Abitudini irregolari, come andare a letto ersi a orari diversi, l’uso eccessivo di dispositivi elettronici prima di dormire o l’esposizione a luci artificiali possono alterare questo equilibrio, impedendo un riposo profondo e continuo.