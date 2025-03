Ilgiorno.it - Per un’Intelligenza Artificiale davvero inclusiva e democratica

Leggi su Ilgiorno.it

L’intelligenza, se costruita e usata correttamente, può contribuire a migliorare la vita delle persone, a far crescere le economie e a ridurre le disuguaglianze. È il messaggio che lega gli 11 saggi nel nuovo libro del professor Ruben Razzante, docente di Diritto dell’informazione alla Cattolica e nostro editorialista, dal titolo “L’Algoritmo dell’uguaglianza. Intelligenza, diritti della persona, crescita delle imprese” (FrancoAngeli editore). La prefazione del nuovo volume è stata redatta dalla senatrice a vita Liliana Segre, la quale ha evidenziato l’importanza di un miglior utilizzo dell’AI per contrastare la diffusione dei discorsi d’odio in Rete e, in generale, di ogni forma di discriminazione. Oltre al professor Razzante, curatore del volume, gli autori degli altri saggi sono: A.