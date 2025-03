Lanazione.it - Per le famiglie. Il weekend in biblioteca

Tante iniziative per i più piccoli nelle biblioteche questo. Alla Ovest tornano le letture animate del sabato mattina: alle 10 parte il ciclo La creatività può cambiare il mondo dedicato a Bruno Munari con incontri per bambini da 3 a 6 anni, a cura dell’Associazione Metropopolare. Munari considerava creatività e fantasia fondamentali per lo sviluppo dei più piccoli: con questi incontri i partecipanti daranno spazio alla sperimentazione libera attraverso l’arte e il divertimento, con letture animate, giochi teatrali e laboratori creativi. Sempre domani alle 16 in Lazzerini si conclude il ciclo In Partenza! con letture animate e laboratori che raccontano di partenze, arrivi, sogni e mete fantastiche, a cura di Chiara Stampone, per bambini dai 3 ai 6 anni: lettura animata dal libro Il viaggio di Agata e il suo mega zaino di Magali Le Huche, con laboratorio sulla scelta delle cose da portare in viaggio.