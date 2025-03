Ilrestodelcarlino.it - Per la Meloni barrette dietetiche da Pesaro: “Se ingrasso poi te vengo a cercà”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 28 marzo 2025 – È diventato virale il video con lo scambio di battute tra la premier Giorgiae Luca Ciacci, giovane imprenditore agricolo di Isola del Piano, divenuto famoso per le sueenergetiche ed energy drink a chilometro 0 già premiate nel 2024 con gli Oscar Green di Coldiretti Giovani Impresa Marche. Ciacci nei giorni scorsi era a Roma per partecipare ad “Agricoltura è”, la manifestazione organizzata dal Ministero dell’Agricoltura. Durante il giro tra gli stand insieme al ministro Francesco Lollobrigida, la Presidente del Consiglio si è soffermata in particolare su quello di Coldiretti, dove ha incontrato alcuni giovani agricoltori. "Ma questa è un’idea geniale” ha detto la presidente del consiglioriferendosi allee complimentandosi con Ciacci.