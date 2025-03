Iodonna.it - Per chi vuole misurarsi con un cinema di qualità

Leggi su Iodonna.it

LE ASSAGGIATRICIGenere: dramma storico psicologicoRegia: Silvio Soldini. Con Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, Emma Falck, Olga Von Luckwald, Berit Vander, Kriemhild Hamann, Thea Rasche “La città proibita”, una clip dal nuovo film di Gabriele Mainetti, con Sabrina Ferilli X Rinchiuso nella sua “Tana del Lupo” per seguire da vicino l’invasione dell’Unione sovietica e circondato solo da fedelissimi, Hitler ha comunque paura che qualcuno possa avvelenarlo e per questo fa sequestrare sette giovani ragazze per costringerle ad assaggiare i suoi pasti.