Ilfoglio.it - Per capire il successo di Fantozzi dopo 50 anni basta aprire Instagram

Leggi su Ilfoglio.it

tutti i Gogol, i Kafka, i ?hecov tirati in ballo in questo mezzo secolo per spiegare l’ironia e il pessimismoani, la definizione più bella la ritrovo in un’intervista del 1975 al Corr. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti