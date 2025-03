Lettera43.it - Per Alix De Benedetti un ruolo in Cir, la holding di famiglia

Terze generazioni crescono.De, secondogenita di Rodolfo e nipote di Carlo, è la nuova controller e investor relator di Cir, ladiche ora controlla Sogefi e le cliniche Kos. Laureata in Economia alla Cattolica, dopo un master in Bocconiha accumulato esperienze lavorative in Yoox, Cowen, Lauxera Capital Partners, ed è stata responsabile m&a di Sogefi. È la secondogenita delle tre figlie nate dal matrimonio di Rodolfo con Emmanuelle de Villepin. La prima, Neige, vive a Parigi dove fa la fotografa e la giornalista. La sorella minore, che ha preso il nome della nonna paterna Mita, prima moglie dell’Ingegnere, abita a Londra.Decol nonno Carlo in una vecchia foto del 2008 (Imagoeconomica).Articolo completo: PerDeunin Cir, ladidal blog Lettera43