Per 21 anni assiste la sorella malata Il tribunale | Paghi il sistema sanitario

Grosseto, 28 marzo 2025 – Ildi Grosseto ha recentemente emesso una sentenza che segna un importante precedente in Toscana in materia di rette Rsa. Malattie rare, da Firenze all'Emilia: la storia di Gioia arriva in Regione Con una decisione depositata il 25 marzo scorso, il giudice ha condannato la Società della Salute di Grosseto (CoeSO) a pagare oltre 100 mila euro per gli oneri di ricovero di una paziente affetta da grave schizofrenia e altre malattie significative. La sentenza si allinea così all’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che stabilisce come, anche nei casi di lungo-nza, le prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria debbano essere interamente a carico del servizionazionale. La vicenda, come spiega Aduc, riguarda la signora F.