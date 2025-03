Pensioni aprile 2025 | pagamenti aumenti e quante trattenute sul cedolino?

Leggi su .com

Il mese diporta importanti aggiornamenti per i pensionati italiani, con conferme sulle date di pagamento,per alcune categorie efiscali previste nel. L’INPS ha comunicato il calendario degli accrediti e le modalità di riscossione, mentre la UIL ha fornito chiarimenti su conguagli eapplicate. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.Pagamento delledi: data e modalitàLedel mese diverranno pagate martedì 1°, primo giorno bancabile del mese, sia per chi riceve l’accredito su conto corrente bancario sia per chi si avvale dei servizi postali. Per i titolari di un Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution, sarà possibile prelevare direttamente dagli sportelli Postamat.Chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali deve ricordare che il pagamento in questa modalità è consentito solo per importi fino a 1.