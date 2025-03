Formiche.net - Pechino non molla la presa su Panama. E mette al bando CK Hutchinson

La rapglia cinese per l’affaireè servita. Riavvolgendo brevemente il nastro, da quando il tandem Blackrock-Aponte ha raggiunto un accordo di massima con il colosso di Hong Kong Ckper l’acquisizione di due porti strategici alle estremità del Canale di, aè scattato l’allarme rosso.Essenzialmente per due ragioni: primo, si tratta di una delle infrastrutture più importanti e strategiche al mondo, al pari di Suez, e il fatto che un’azienda di Hong Kong, dunque a tutti gli effetti in orbita cinese, controlli i due scali è per il Dragone non certo un dettaglio. Secondo, dietro l’operazione con BlackRock, come raccontato da questa stessa testata, c’è la mano della Casa Bianca, dunque di Donald Trump. E questo apiace poco.Fin qui la cronistoria, ora attenzione ai tempi.