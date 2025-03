Isaechia.it - Pechino Express, quarta puntata: ecco chi ha vinto e la coppia che stava per essere eliminata

È andata in onda ieri sera ladi, il game show di Sky condotto da Costantino della Gherardesca, nuovamente affiancato da Fru.Unaintensa, ricca di avventure per i nostri protagonisti e che ha visto unaa rischio eliminazione. Fortunatamente questa volta la busta nera non era eliminatoria.I Complici, ovvero laformata da Dolcenera e Gigi Campanile, arrivati ultimi al termine dellatappa, dopo aver percorso 450 chilometri in Thailandia, da Khon Kaen fino a Phitsanlulok, sono stati infatti salvati dalla busta nera non eliminatoria nelladi.Le Sorelle, prime classificate, hanno deciso le sorti della gara: tra gli Estetici e i Complici hanno scelto di eliminare questi ultimi, ma grazie alla busta nera laè rimasta in gara.