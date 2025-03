Dilei.it - Pechino Express 2025, le pagelle della quarta tappa: Complici troppo polemici (3), Sorelle sempre più agguerrite (10)

Prosegue l’avventura di, l’adventure show condotto da CostantinoGherardesca con l’aiuto del simpaticissimo Fru. Per gli agguerriti viaggiatori, si trattadel loro viaggio che li porterà fino al tetto del mondo. Salutate le verdeggianti Filippine, le coppie in gara, nella puntata in onda giovedì 27 marzo, sono sbarcati in Thailandia, la “terra del sorriso”.Le 7 squadre in gara, lasciatesi alle spalle casette di pescatori e trekking nella giungla, hanno affrontato le sfide di una grande città, partendo dalla grande Khon Kaen in direzione delle colline di Khek Noi, dove le prime tre coppie hanno ottenuto la qualificazione per la prima prova immunità di quest’edizione. E si prosegue fino alla città di Phitsanlulok, in un tragitto lungo ben 405 km, da percorrere comeesclusivamente in auto stop.