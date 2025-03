Ilfattoquotidiano.it - “Pause caffè troppe lunghe”: il sindaco di Pieve di Soligo toglie i distributori automatici dagli uffici comunali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Niente piùin Comune. Ildidi, Stefano Soldan, ha deciso di rimuovere idie bevande dal municipio e dalla biblioteca comunale. Il motivo? Le segnalazioni dei cittadini che lamentavano ritardi neglia causa delleprolungate del personale. “La gente attendeva di sbrigare le pratiche mentre il personale si attardava a chiacchierare davanti alle macchinette”, spiega il primo cittadino come riporta il Corriere del Veneto.Richiami e avvertimenti non sono bastati a risolvere il problema. “Purtroppo questa decisione coinvolge tutti i dipendenti, anche se riguarda solo alcuni di loro. Non è un attacco al personale, ma un provvedimento necessario visto che le persone coinvolte non hanno modificato le loro abitudini”, aggiunge Soldan.