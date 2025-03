Secoloditalia.it - Patto diabolico con Gheddafi: chiesti sette anni per Sarkozy. Cade la maschera dell’uomo “divorato dalla sua ambizione”

di carcere, 375 mila euro di multa e cinquedi ineleggibilità. È quanto hanno chiesto gli inquirenti francesi per Nicolas: un prezzo salato, ma che l’accusa definisce equo per una presidenza che, secondo loro, si sarebbe piegata all’oro sporco di Tripoli. L’ex inquilino dell’Eliseo, già col braccialetto elettronico per la precedente condanna per corruzione, ha ascoltato le requisitorie. E in aula, sotto i riflettori di una Francia che scruta se stessa, calano le maschere: non l’uomo di Stato, ma il demiurgo di unindicibile. «Dietro l’immagine della figura cui milioni di cittadini hanno accordato fiducia, si delinea la sagoma di un uomodall’personale, pronto a sacrificare sull’altare del potere quei valori essenziali», il ritratto tracciato dal viceprocuratore Quentin Dandoy.