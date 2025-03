Oasport.it - Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri costretti a rincorrere ai Mondiali. Gli azzurri quarti dopo la rhythm dance

Comincia leggermente in salita il percorso di Charléne-Marcoai Campionati2025 didi, rassegna in scena quest’anno a Boston, negli Stati Uniti, presso l’imponente e tecnologico TD Garden. Gliinfatti si sono dovuti infatti accontentare della quarta piazza in occasione della, cedendo il passo di un’incollatura ai sempre fastidiosi britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, attualmente al terzo posto.Un risultato frutto di un paio di leggere sbavature in due elementi chiave come i twizzles, chiamati di livello 3-4 e assegnati anche con dei semplici +1 da parte del pannello giudicate, oltre che nella vitale pattern step sequence, declassata da livello 3 a livello 1 in fase di review. Pur snocciolando senza patemi il resto delle difficoltà, tra cui spicca la sequenza di passi sulla midline (livello 2-3) e l’elemento coreografico, i nostri ragazzi hanno inchiodato il loro punteggio a quota 83.