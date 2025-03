Oasport.it - Pattinaggio artistico: NOTTE DI BRONZO! Conti-Macii non sbagliano e tornano sul podio ai Mondiali!

Nel cuore della, arriva la prima, meravigliosa medaglia per l’Italia ai Campionati2025 di, evento in fase di svolgimento a Boston, negli Stati Uniti. Sarae Niccolòhanno infatti conquistato la medaglia di, tornando nuovamente suliridato a due anni di distanza dall’ultima volta, quando furono terzi in Giappone.Malgrado la pressione altissima, il binomio azzurro rimane nella sua bolla, isolandosi dalle voci del chiassossimo TD Garden, riuscendo nell’intento di sbagliare il meno possibile in una gara, come rimarcato più volte in queste pagine, totalmente giocata sull’errore. Bene in tal senso l’inizio, contrassegnato da un ottimo triplo twist (livello 4), elemento che ha anticipato la sequenza triplo toeloop/doppio axel/doppio axel, portata a casa malgrado la realizzazione complessa del cavaliere, specie nel secondo salto sottoruotato e nel terzo viziato da uno step out.