Patrimonio e redditi dichiarati non coincidono | a Cermenate sequestrata una villa da 300mila euro a un pluripregiudicato

(Como), 28 marzo 2025 – Unadi pregio di proprietà di undi origine calabrese è stataai fini di confisca adalla Divisione Anticrimine della Questura di Como e dalla Guardia di Finanza di Erba, in esecuzione di una provvedimento emesso dalla Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano. Il proprietario è un uomo di 46 anni di origine calabrese, con alle spalle reati contro la persona, detenzione di armi, associazione a delinquere di stampo mafioso e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli ultimi accertamenti svolti a suo carico, svolti dalla Gdf di Erba, hanno evidenziato la sua pericolosità sociale e la sproporzione tra ilriconducibile a lui e ial fisco. Dalla fine degli anni Novanta si è reso responsabile di reati in materia di stupefacenti, e nel 2008 è stato condannato a 20 anni di reclusione per omicidio.