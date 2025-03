Formiche.net - Pathfinder Hawk fotografa Roma. Il primo scatto della costellazione Iride

L’Italia rafforza il proprio ruolo di protagonista nello scenario spaziale internazionale, puntando su un sistema satellitare avanzato in grado di rispondere alle sfide tecnologiche e strategiche del futuro. È l’obiettivo del programma “”, ladi minisatelliti per l’osservazioneTerra, che ha conseguito un importante risultato con le prime immagini catturate dal satellite “” svelate nel corsoriunione del Comitato Interministeriale per le politiche spaziali e aerospaziali (Comint), presieduta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata in materia di coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali, Adolfo Urso. Lo, che ritrae la città di, rappresenta un traguardo significativo per il programma, che sarà pienamente operativa entro giugno 2026.