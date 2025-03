Iltempo.it - Passaportopoli, arriva la stretta: in Cdm il decreto contro le cittadinanze facili

del governo su. Oggi in Consiglio dei ministriuno schema dilegge con «disposizioni urgenti in materia di cittadinanza». In pratica, si tratta di un provvedimento teso a debellare la piaga delle cosiddette, con stranieri che riescono a rintracciare fantomatici parenti italiani pur di ottenere il passaporto del nostro Paese. Una battaglia del ministro degli Esteri Antonio Tajani che ormai da oltre un anno ha istituito una task force alla Farnesina (130 ispezioni già condotte in ambasciate e consolati di tutto il mondo, soprattutto in Asia e Sud America) per scovare gli abusi. Ildi oggi è il frutto del lavoro portato avanti anche dal ministro degli Interni Matteo Piantedosi, il quale ha il compito di vigilare sul delicato tema dellee dei requisiti per poterla ottenere.