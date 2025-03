Quifinanza.it - Passaporti e carte d’identità, come cambiano: un sistema più sicuro

le regole per chiedere il passaporto e per rinnovarlo, e lo stesso vale per la carta, con le novità presentate dal governo in Consiglio dei ministri in merito ad anagrafe e sicurezza.Le norme sono contenute in un disegno di legge collegato alla Manovra di finanza pubblica. Ogni documento avrà un microchip con i dati biometrici del suo proprietario, tra le quali impronte digitali e foto. Produrre documenti falsi, o tentare un furto di identità, diverrà dunque più difficile.Cosa cambia per il passaportoIl testo prevede che, in futuro, il rinnovo del passaporto diventi solo un ricordo: alla scadenza del documento si dovrà procedere a chiederne uno nuovo.Introdotta inoltre una procedura semplificata per la denuncia in caso di smarrimento del passaporto all’estero o di furto, cosìper il rilascio del nuovo documento.